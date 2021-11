Diocesi: Lecce, da venerdì a domenica iniziative per la Giornata mondiale dei poveri

Si celebra anche a Lecce la Giornata mondiale dei poveri domenica 14 novembre. La Caritas diocesana in collaborazione con la Fondazione “Casa della carità” e la comunità leccese dei Vincenziani, in preparazione, ha organizzato una serie di eventi.

Venerdì 12 novembre, alle 18, presso l’Istituto Marcelline di Lecce, “Parola ai poveri”. All’incontro, dopo i saluti dell’arcivescovo Michele Seccia, interverranno il vincenziano Padre Salvatore Farì, Amelia Buonomo, testimone della povertà, e Carmen Tessitore, volontaria e mediatrice familiare.

Sabato 13 novembre, alle 20, nei locali della parrocchia leccese di San Pio X, “In allegria”: un momento di festa e di condivisione dei poveri con i volontari.

Infine, domenica 14 novembre in cattedrale, alle 11, il vescovo vincenziano, padre Cristoforo Palmieri, presiederà l’eucarestia festiva. Al termine, in piazza Duomo, avverrà la distribuzione dei pasti ai poveri.