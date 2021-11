Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, morto don Gino Benevelli. Domani i funerali

Si è spento alle prime luci dell’alba di oggi don Gino Benevelli, sacerdote della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. Come spiega il settimanale diocesano “La libertà”, sabato era stato colto da un ictus dal quale non si è ripreso nonostante il ricovero all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Nato il 6 febbraio 1930 a Rivalta, Benevelli fu consacrato presbitero il 23 giugno 1957. Dopo una breve parentesi come curato a Villa Sesso, dal 1957 al 1966 fu vicario cooperatore nella parrocchia di San Nicolò in Cavriago, comunità della quale successivamente venne nominato parroco (1966-1976). Dal 1976 al 1980 don Benevelli ricoprì l’incarico di collaboratore pastorale a Sant’Alberto, mentre dal 1980 al 1986 fu a San Pio X.

Oltre che direttore spirituale del villaggio Osea (ex Opera Pia Orfanotrofi), dal 1990 al 2007, e direttore spirituale del Pio Istituto Artigianelli (1996-2007), don Benevelli guidò la comunità parrocchiale di Montalto (1986-1993), prima di essere nominato collaboratore pastorale a San Luigi Gonzaga (1996-2000) con aiuto anche nella parrocchia di Vetto d’Enza e infine nell’unità pastorale “Santa Teresa di Calcutta”, prima per le parrocchie di Pieve Modolena e Roncocesi (dal 2002) e poi anche per San Pio X (dal 2003) e Cavazzoli (dal 2013).

Questa sera, alle 21, verrà recitato il rosario nella chiesa di San Pietro a Reggio Emilia, dove domani, alle 14.30, il vicario generale, mons. Alberto Nicelli, presiederà i funerali.