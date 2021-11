Israele: domani il V Christian Media Summit sugli Accordi di Abramo e le religioni abramitiche

“Gli accordi di Abramo e le religioni abramitiche: partner di pace”: è il titolo del V Christian Media Summit, evento annuale organizzato dall’Ufficio stampa del Governo israeliano, che si svolgerà on line domani, giovedì 11 novembre (a partire dalle ore 17 italiane). Il vertice riunisce 150 tra giornalisti, opinion maker, inclusi dirigenti e fondatori di media cristiani di fama mondiale per dialogare su argomenti chiave rilevanti sia per Israele che per il mondo cristiano. L’obiettivo, infatti, è promuovere e rafforzare l’amicizia tra i cristiani di tutto il mondo e lo Stato di Israele. Il governo di Israele, si legge nella presentazione del Summit, considera i media cristiani come un canale di informazione vitale per gli spettatori, i lettori e gli utenti cristiani di Internet in tutto il mondo. Il vertice prevede un incontro approfondito con la leadership politica, civile, culturale e religiosa di Israele. Parleranno, tra gli altri, Isaac Herzog, presidente di Israele, il premier Naftali Bennett e Yair Lapid, ministro degli Esteri. Per seguire l’evento è necessaria la registrazione online.