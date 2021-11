Biblioteche ecclesiastiche: Fttr-Abei, domani a Padova incontro annuale di formazione e aggiornamento per i referenti

“Progetto banche dati online: le Facoltà teologiche italiane e gli Istituti collegati” è il titolo dell’incontro di formazione che si terrà giovedì 11 novembre, in presenza e on line. Si tratta del tradizionale appuntamento di aggiornamento che fin dal 2012 riunisce a Padova annualmente i referenti delle biblioteche ecclesiastiche sul territorio padovano e nazionale, delle Facoltà teologiche italiane e dei loro Istituti affiliati.

L’iniziativa, promossa da Facoltà teologica del Triveneto (che la ospita) e Abei-Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani – in collaborazione con il Servizio nazionale per gli studi superiori di Teologia e di Scienze religiose della Conferenza episcopale italiana, focalizzerà alcune delle risorse elettroniche nazionali che le Facoltà e gli Istituti possiedono in abbonamento compartecipato con l’Ufficio del Servizio nazionale sulla piattaforma Discite, in particolare le risorse Brepols e Sage.

Ad aprire i lavori il saluto del preside della Fttr, don Andrea Toniolo. A seguire interventi di Filippo Fanelli (Fenice distribuzione); Daniela Vitillo (Ebsco regional sales manager Nord Italia, Puglia, Sardegna, Svizzera), Rebecca Evans (Sage Senior Library Training Manager) e Agnese Perrone (Sage Sales Manager Italy, France, Malta, Cyprus & Greece). Al termine delle presentazioni è previsto il dibattito, dedicato alle domande e agli approfondimenti riguardo anche alle nuove offerte di banche dati su tematiche pertinenti l’area biblica, la teologia e le scienze religiose. Nel pomeriggio i bibliotecari affronteranno temi quali il lavoro di coordinamento sugli abbonamenti dei periodici elettronici e cartacei, e una pianificazione degli acquisti sulle collezioni in comune tra gli Istituti.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa iscrizione via mail a laura.scimo@fttr.it.

La giornata potrà essere seguita anche online; il link alla piattaforma verrà inviato il giorno prima dell’evento solo agli iscritti.