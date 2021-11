Incidenti sul lavoro: Forni (Anmil), “costituire una Procura nazionale per evitare che i reati di imprenditori senza scrupoli finiscano in prescrizione”

“Guardiamo con fiducia il disegno di legge sulla costituzione di una Procura nazionale del lavoro in discussione al Senato, in quanto potrebbe certamente assicurare maggiore velocità sia alla fase delle indagini sia a quella del giudizio” per “evitare che i reati di imprenditori senza scrupoli finiscano in prescrizione”. Lo dice il presidente nazionale dell’Anmil, Zoello Forni. “Ci auguriamo che su questa proposta possa essere raggiunta la massima condivisione, per assicurare maggiore efficienza e celerità ai procedimenti su temi così delicati poiché la durata ragionevole dei processi è uno dei principi cardine di uno Stato di diritto, volto ad impedire che il perdurare di una situazione di incertezza possa tradursi in un danno maggiore o in un diniego di giustizia, a tutela di tutte le parti in causa”.