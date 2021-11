Previdenza: Patronato Acli, domani a Roma un evento a 20 anni dalla legge. Ricotti (presidente), “presidio fondamentale sul territorio”

Giovedì 11 novembre, dalle 11.30 presso la Sala Tempio di Adriano, in piazza di Pietra, a Roma, si terrà in live streaming l’evento “Nella storia del nostro Paese”, celebrazione dei 20 anni dalla promulgazione della legge 152/2001 che ha ridefinito le attività dei patronati in Italia, un’occasione di confronto e dialogo nella costruzione del welfare e delle politiche sociali del nostro paese, organizzata dal Patronato Acli.

“Il mondo è cambiato, noi siamo cambiati. Il mondo non è più quello di 20 anni fa ma i patronati hanno dimostrato, anche nei momenti di maggiore difficoltà, come la crisi pandemica ci ha mostrato, che sono un presidio di prossimità fondamentale nel territorio italiano e anche nel mondo – ha detto il presidente del Patronato Acli, Paolo Ricotti –. Oggi sentiamo più forte che mai la nostra vocazione a unire e rafforzare le reti dei servizi di welfare a favore dei cittadini, dei lavoratori e delle famiglie”.

L’11 novembre sono previsti gli interventi introduttivi di Domenico Lucà, primo firmatario della proposta di legge; Paolo Ricotti, presidente nazionale Patronato Acli; Nicola Preti, direttore generale Patronato Acli. Parteciperanno inoltre alcuni ospiti internazionali: Tiziana Nisini, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali; Pasquale Tridico, presidente Inps; Franco Bettoni, presidente Inail e alcuni rappresentanti del Parlamento e i responsabili nazionali dei raggruppamenti degli Istituti di patronato presenti in Italia. L’evento sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Patronato Acli.