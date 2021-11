Diocesi: Rossano-Cariati, ieri sera il vescovo Aloise ha offerto la cena ad un gruppo di indigenti

In occasione della quinta Giornata mondiale dei poveri che si celebrerà domenica 14 novembre, l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise, ha offerto ieri sera la cena ad un gruppo di persone indigenti. L’iniziativa, ospitata nella cornice accogliente e gioiosa della Sala degli Stemmi dell’episcopio, è stata organizzata dall’equipe della Caritas diocesana e “Casa della Speranza” guidata da don Claudio Cipolla. “Fratelli di diversa nazionalità riuniti attorno ad un tavolo per la condivisine di un momento che ha nel pane spezzato il suo simbolo più alto”, spiega una nota nella quale si rileva che “è questa l’immagine che racchiude il senso di una serata che ha tradotto in gesto concreto e tangibile le parole di Papa Francesco contenute nel messaggio scritto proprio per questa giornata: ‘I poveri non possono essere solo coloro che ricevono; devono essere messi nella condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di condivisione sono sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la condivisione’”.

La serata di ieri ha rappresentato una delle tappe di avvicinamento e preparazione alla Giornata mondiale dei poveri. Oggi pomeriggio, infatti, è in programma una veglia diocesana di preghiera, a cura del gruppo del Rinnovamento dello Spirito Santo, che si terrà dalle 18.30 nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino nell’area urbana di Rossano. Domenica, poi, mons. Aloise presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria ad Nives a Schiavonea nell’area urbana di Corigliano.