Diocesi: Viterbo, iniziati rilievi e accertamenti sulla loggia del Palazzo dei Papi

Sono iniziati da qualche settimana a Viterbo i rilievi e gli accertamenti tecnici sulla loggia del Palazzo papale. Lo riferisce la diocesi in un comunicato, precisando che “le prime parti attenzionate sono state le ‘colonnine’ ed inoltre sono stati prelevati dei campioni di materiale della trave di calcestruzzo per accertare la qualità e lo stato di degrado dei materiali stessi”. Nei prossimi giorni “verranno effettuate delle prove di carico nella zona centrale delle arcate per valutare l’effettiva quota dei pesi sopportati dalle esili colonnine in pietra”. La diocesi ringrazia la Regione Lazio “per l’importante supporto economico al restauro della loggia ed in particolare il consigliere regionale Enrico Panunzi che da subito si è attivato ed ha sostenuto la richiesta di aiuto” della diocesi stessa.