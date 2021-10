Cultura: Fondazione Terra Santa, ciclo di conferenze “Bologna incontra la Terra Santa”

Al via il 19 ottobre a Bologna il primo ciclo di conferenze dedicate alla Terra Santa che avranno luogo nella chiesa di Santo Stefano, una delle più compiute riproduzioni esistenti della chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Terra Santa e dal Commissariato di Terra Santa del Nord Italia, dalla Provincia S. Antonio dei Frati minori e dalla comunità dei frati minori di Santo Stefano. Il primo incontro, martedì 19 ottobre (ore 19), “Pellegrini Romei tra passato e futuro. Santo Stefano nel mondo”, è curato da Fiorella Dallari, docente di Geografia politica ed economica nell’Alma Mater Studiorum ed esperta di cammini storici, pellegrinaggi, turismo lento e sostenibile. Domenica 31 ottobre (ore 17), Santo Stefano ospiterà il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, che palerà della situazione dei cristiani e delle Chiese in Terra Santa, tra l’irrisolto conflitto israeliano-palestinese e la congiuntura legata alla pandemia di Covid-19. Venerdì 19 novembre, ore 19, “Sancta Jerusalem Bononiensis”: alla basilica di Santo Stefano e al suo legame storico con i luoghi santi è dedicata la conferenza di Beatrice Borghi, docente di Storia medievale all’Università di Bologna e tra le massime esperte del monumento e delle reliquie che ne hanno segnato il legame secolare con la città. Venerdì 3 dicembre, ore 19, infine, Rosa Giorgi, storica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano parlerà del presepe nell’arte, con un viaggio per immagini nell’iconografia della Natività. Capolavori dell’arte raccontati attraverso simboli, significati biblici, curiosità e leggende. Iscrizione gratuita su www.fondazioneterrasanta.it.