Ue: Gelsomina Vigliotti neo vicepresidente della Banca europei per gli investimenti

Gelsomina Vigliotti è da oggi la nuova vicepresidente e membro del Comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti (Bei), succedendo nell’incarico precedentemente affidato a Dario Scannapieco. Il Consiglio dei governatori della Bei ha approvato la nomina sulla base della proposta formulata dal ministro dell’Economia e delle finanze italiano. “Sono onorata della nomina a vicepresidente della Banca europea per gli investimenti: la Bei è la più grande istituzione finanziaria multilaterale, la banca dell’Unione europea e il principale fornitore multilaterale di finanziamenti per il clima. Con l’ingente programma di investimenti destinati alla lotta ai cambiamenti climatici e alla promozione della coesione sociale, la Bei contribuisce in maniera importante alla sostenibilità ambientale e impatta significativamente sulla vita delle persone”, afferma Vigliotti. “La pandemia ha messo in luce le enormi carenze di investimenti nelle infrastrutture e nella digitalizzazione che si sono accumulate negli ultimi decenni. Promuovendo investimenti sia del settore privato che del quello pubblico, la Bei è in prima linea nel correggere questi fallimenti di mercato e nel sostenere progetti innovativi economicamente sostenibili e volti a migliorare il mondo in cui viviamo”.

Fino alla data della nomina a vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti è stata capo della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del dipartimento del Tesoro italiano, responsabile delle attività collegate al funzionamento del sistema economico, monetario e finanziario internazionale nonché della partecipazione italiana nelle principali istituzioni multilaterali di sviluppo.