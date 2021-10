Lavoro: Mlac, Caritas, Cei e Progetto Policoro, pubblicato il bando per il concorso “Idee in movimento”

Ha preso il via ufficialmente, con la pubblicazione del bando, la sedicesima edizione del concorso lavoro e pastorale “Idee in movimento”, promosso dal Movimento lavoratori di Azione cattolica insieme con Caritas italiana, Ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro della Cei, Progetto Policoro. L’iniziativa, che prevede l’erogazione di contributi fino a tremila euro a programmi di progettazione sociale realizzati da gruppi formali o informali, quest’anno si rivolge in particolare ad attività che prevedano percorsi di educazione non formali, di economia creativa e collaborativa, di promozione di reti e comunità resilienti per la ripresa dopo la pandemia. “Vogliamo fornire supporto a quelle comunità che intendono, anche attraverso la progettazione sociale, riprendere le attività in presenza privilegiando le relazioni e la vita associativa e di comunità – si legge in una nota del Mlac –. La Settimana sociale di Taranto sarà un’importante occasione per riflettere su come il bando possa rappresentare un’opportunità di animazione dei territori e delle comunità. Lo strumento della progettazione può favorire una attività di volano per lo sviluppo di relazioni e di buone pratiche sociali”. I progetti devono essere presentati entro il prossimo 15 novembre, la premiazione è in programma il 15 e il 16 gennaio 2022 e i progetti dovranno poi essere avviati entro il 15 febbraio 2022. Per informazioni: concorsoidee.azionecattolica.it.