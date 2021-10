Tv2000: da domani in onda “In Cammino”, nuovo programma verso il Sinodo

“In cammino”: è il nuovo appuntamento quotidiano, condotto da Enrico Selleri, in onda su Tv2000 dal 12 ottobre, dal martedì al venerdì, alle 19.30. Nel programma, si legge in un comunicato di Tv2000, “si racconta il percorso verso il Sinodo partendo dalla vitalità della Chiesa italiana, dalla ricchezza dei suoi carismi e dei sui ministeri, dalle pluralità delle sue voci, dalle proposte innovative di diocesi, parrocchie, congregazioni, movimenti capaci di dare risposte ai bisogni spirituali e materiali delle donne e degli uomini, dei giovani e degli anziani che abitano l’Italia dei nostri giorni. Ogni giorno un luogo diverso, un tema da approfondire, ospiti da ascoltare: per offrire ai telespettatori la possibilità di vivere e di seguire un processo sinodale che tanto più sarà vero e generativo quanto più sarà condiviso e partecipato”.