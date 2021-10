Educazione alla legalità: Trento, scuola cattolica e Tribunale minorenni sottoscrivono il progetto “Il banco vuoto”

Sensibilizzare ragazzi, adolescenti, ma anche insegnanti e genitori ai temi della legalità, della cittadinanza attiva e della mediazione dei conflitti sociali; conoscere le Istituzioni e le leggi che garantiscono diritti/doveri dei minori, aumentare la conoscenza dei fattori che agiscono da antidoto alla criminalità minorile; sensibilizzare, informare e far riconoscere ai ragazzi il fenomeno del cyber bullismo ed i pericoli della rete. Sono alcuni degli obiettivi del progetto “Il banco vuoto” che segna la collaborazione tra scuola cattolica – in particolare l’arcivescovile di Trento e Rovereto e La Vela (Rovereto) – e il Tribunale per i minorenni di Trento.

L’accordo sarà sottoscritto nella mattinata di domani, martedì 12 ottobre alle ore 11, nell’aula magna del Collegio arcivescovile, a Trento, in via Endrici, alla presenza dell’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, e del presidente del Tribunale per i minorenni, Giuseppe Spadaro. Introdotti dal rettore Bruno Daves, mons. Tisi e Spadaro incontreranno gli studenti protagonisti e sanciranno l’intesa di collaborazione.