Diocesi: Pistoia, morto a 80 anni don Umberto Guidotti. Fu missionario accanto agli ultimi in Brasile. Domani i funerali in cattedrale

Verranno celebrati domani pomeriggio, nella cattedrale di Pistoia, i funerali di don Umberto Guidotti, morto nelle prime ore di oggi, a 80 anni. Ne dà notizia la diocesi di Pistoia spiegando che il sacerdote “molto noto per la sua lunga e feconda attività missionaria, già malato da tempo, si è aggravato negli ultimi giorni. Dal Brasile, dove ha vissuto e operato a lungo, era tornato a causa delle sue condizioni di salute. Ha vissuto in Seminario a Pistoia i suoi ultimi anni”.

Per ventisette anni, spiega una nota, è stato in Brasile: otto anni insieme ai lebbrosi, altri otto a fianco dei contadini brasiliani che lottavano per una riforma agraria, gli ultimi a lavorare in difesa dei diritti umani. In Amazzonia è stato responsabile della pastorale per i diritti umani, minacciato nel 1996 e nel 1998 dalla polizia locale per la sua difesa dei bambini di strada. Oltre che in Brasile, don Guidotti ha operato per la pace anche in Africa, nel Mozambico.

“La diocesi – prosegue la nota – esprime il suo cordoglio a parenti, amici, conoscenti e ringrazia il Signore di un’esistenza sacerdotale così luminosa. Il Signore lo accolga nel suo Regno”.

Da oggi pomeriggio sarà allestita la camera ardente presso la chiesa di Santa Chiara in Seminario a Pistoia. I funerali, presieduti dal vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, saranno celebrati domani, alle 15.30, nella cattedrale di San Zeno.