Noticum: Fondazione Missio, nel numero di ottobre la preparazione alla missione e testimonianze dai continenti

Nel numero di ottobre di Noticum, la rivista digitale della Fondazione Missio, uno spazio rilevante viene dato ai corsisti del “corso partenti”: 20 tra preti, religiosi, religiose e laici espressione di varie realtà di chiesa italiana si preparano al Cum di Verona per la missione in altrettanti Paesi dell’America Latina, Africa e Asia. A loro ha fatto visita mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari e presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e lo scambio tra le chiese della Cei, e racconta in una intervista l’importanza che riveste la missione ad gentes per la Chiesa italiana. Don Saverio Turato, già missionario in Ecuador, racconta il suo ritorno a Padova e il reinserimento nella pastorale in Italia dopo 10 anni vissuti tra Quito e Guayaquil. Le famiglie missionarie km 0 si sono incontrate a Pistoia e Damiano Conati racconta questo incontro. L’Agorà della missione, altra iniziativa di Missio-Cum, ha iniziato la sua programmazione di incontri 2021-2022 rivolta alla cittadinanza attiva. Sul numero si trovano come di consueto le pagine continentali con le notizie che arrivano dai missionari italiani, la lettera di don Gabriele Carlotti, fidei donum di Reggio Emilia in Amazzonia, e lo spazio Cedor, con i libri del Centro di documentazione Oscar Romero.