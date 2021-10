Malta: legge per un “uso responsabile della cannabis”. 16 associazioni cattoliche esprimono contrarietà e preoccupazione

Si allarga il numero di voci preoccupate per il disegno di legge presentato il 6 ottobre scorso dal governo maltese sul cosiddetto “uso responsabile della cannabis”. La proposta mira a legalizzare il possesso e consumo personale per i maggiorenni fino a 7 grammi. Lo spaccio resta un reato grave, ma la proposta apre alla possibilità di costituire associazioni no-profit tra privati i cui soci potrebbero coltivare collettivamente e avere a disposizione fino a 50 grammi di marijuana al mese a testa. Una “Responsible Cannabis Use Authority” verrebbe introdotta per regolamentare e controllare il settore. Secondo il governo, la proposta vuole arginare l’illegalità e il traffico, non incentivare il consumo. Invece 16 associazioni di ispirazione cattolica che lavorano in ambito sociale ritengono che “la proposta di legge sarà più dannosa che vantaggiosa per la società maltese”. La loro attenzione preoccupata guarda ai bambini e giovani vulnerabili e al messaggio che “verrebbe loro trasmesso sull’uso e la cultura della cannabis”. Nei giorni scorsi anche il Segretariato per l’educazione cattolica e l’Associazione delle scuole cattoliche si erano espresse con toni critici verso il governo che “affretta un disegno di legge sull’uso di cannabis alla fine di questa legislatura”.

Al governo viene anche rimproverato di aver fornito “pochissime indicazioni sui feedback ricevuti dopo la pubblicazione del libro bianco a marzo”. Secondo le due associazioni invece le reazioni erano in maggioranza “molto critiche nei confronti della proposta e dell’impatto negativo che questa avrebbe avuto su bambini e giovani”. Un simile progetto di legge “merita una discussione nazionale seria, matura e dettagliata” hanno affermato; bisognerebbe anche “imparare dalle esperienze di altri Paesi in cui le misure di protezione per ridurre l’abuso di sostanze, in particolare tra i giovani, hanno ottenuto risultati positivi”.