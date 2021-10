Cultura: Fondazione Ambrosianeum, “Matematica, alfabeto dell’universo”. Undici incontri sulla scienza dei numeri

Secondo appuntamento con la stagione dei corsi Ambrosianeum aperti alla città di Milano: mercoledì 13 ottobre partirà infatti il percorso dedicato alla matematica, articolato in 11 incontri e intitolato “Matematica, alfabeto dell’universo”. Patrocinato dal Politecnico di Milano e ideato dai suoi docenti Claudio Citrini e Tiziana Collini, che ne sono curatori, il ciclo “si propone di esplorare da molteplici angolature il più universale dei linguaggi umani, quello che permette di spiegare quasi tutto il mondo conosciuto”. Dal primo appuntamento, intitolato “La matematica come chiave di lettura del mondo”, il corso si svolgerà, spiegano da Ambrosianeum, “come un viaggio capace di spaziare dalla natura all’arte, dalla geometria all’arcobaleno al pi greco e a molto altro, per approdare infine alla ‘Bellezza della matematica’: un titolo che chiude il cerchio, riassumendo ad un tempo lo spunto d’indagine che è alla base del percorso”.

Salvo diverse disposizioni, gli appuntamenti – sempre previsti il mercoledì – si svolgeranno in presenza nella sede della Fondazione Ambrosianeum (via delle Ore, 3 – Milano), e nel rispetto della normativa sanitaria vigente (è richiesto il green pass). La partecipazione è gratuita. Informazioni e iscrizioni all’indirizzo info@ambrosianeum.org.