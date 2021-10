Papa Francesco: “in quanto donne e battezzate siete presenza viva nella Chiesa”

(Foto Vatican Media/SIR)

“In quanto donne e in quanto battezzate, cioè discepole di Gesù, voi siete presenza viva nella Chiesa, partecipando alla comunione e alla missione”. Lo ha detto il Papa, ricevendo in udienza le suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, in occasione del loro Capitolo generale. “Non dobbiamo mai dimenticare ciò che sta alla base: il battesimo”, l’invito di Francesco: “Perché qui c’è la radice di tutto. A partire da questa radice Dio ha fatto crescere in voi la pianta della vita consacrata, secondo il carisma di Santa Giovanna Antida”. “Sollecitudine” e “ascolto”, le due parole-chiave del Capitolo: “Sono certo che se riuscirete davvero a vivere la sollecitudine e l’ascolto, sull’esempio delle sante sorelle Marta e Maria di Betania, voi continuerete a dare il vostro contributo prezioso al cammino di tutta la Chiesa”, ha assicurato il Papa, citando in particolare la sollecitudine verso i poveri e l’ascolto dei poveri. “Qui voi siete maestre”, l’omaggio di Francesco: “Siete maestre non con le parole, ma con i fatti, con la storia di tante vostre sorelle che hanno dato la vita per questo, nella sollecitudine e nell’ascolto vicino alle persone anziane, malate, emarginate; vicino ai piccoli, agli ultimi con la tenerezza e la compassione di Dio. Questo edifica la Chiesa, la fa camminare nella via di Cristo che è la via della carità”.