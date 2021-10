Coronavirus Covid-19: Campus Biomedico, domani un webinar su pandemia e salute globale

“Global Health: la sfida planetaria ai tempi della pandemia da Coronavirus” è il tema del webinar promosso domani sera (dalle 18 alle 20) dall’Università Campus Biomedico di Roma. L’evento – che si può seguire in presenza presso la sala conferenze dell’Ateneo, in via Álvaro del Portillo 21, e online – sarà introdotto da Laura De Gara, preside della facoltà dipartimentale di Scienze e tecnologie per l’uomo e l’ambiente del Campus. Interverrà Corrado Cancedda, direttore della Botswana University of Pennsylvania Partnership e Strategic Advisor for Academic Partnerships al Center for Global Health della Perelman School of Medicine alla University of Pennsylvania.

Modera Massimo Ciccozzi, professore ordinario di Statistica medica ed epidemiologia dell’Università Campus Biomedico di Roma.