Cammino sinodale: Casale Monferrato, domani serata con il sociologo Garelli. Domenica apertura in cattedrale

In preparazione all’apertura della fase diocesana del Sinodo dei vescovi e all’avvio del cammino sinodale nella Chiesa italiana è in programma domani sera, a Casale Monferrato, un incontro che avrà come relatore Franco Garelli, sociologo e già preside della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino. L’appuntamento, promosso nell’ambito di “Cantiere Speranza”, sarà ospitato dalle 21 nell’aula sinodale presso la Curia vescovile. Garelli presenterà le sue “Riflessioni sul cammino sinodale della Chiesa italiana”.

A Casale Monferrato, poi, l’apertura della fase diocesana del Sinodo verrà data con celebrazione eucaristica che il vescovo Gianni Sacchi presiederà domenica 17 ottobre, alle 18, in cattedrale. Questo appuntamento sarà preceduto da un’ora di adorazione eucaristica vissuta da ogni unità pastorale; le comunità parrocchiali della città di Casale Monferrato si ritroveranno giovedì 14 ottobre, alle 21, nella chiesa di Sant’Antonio.