Economia: Becchetti (economista), “a Taranto presenteremo 271 buone pratiche”. “Coniugare mercato con cittadinanza attiva”

Tra le parole-chiave della prossima Settimana sociale, in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre, ci saranno le “buone pratiche”: sono 271, infatti, quelle censite in vista dell’imminente appuntamento, dedicato al tema. Tra di esse – ha annunciato Leonardo Becchetti, economista e membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi a Roma presso la sede della Lumsa – c’è la Cooperativa Il Guscio, che nascerà come opera-segno proprio in occasione delle giornate pugliesi. “La sua peculiarità – ha spiegato Becchetti – è quella di utilizzare il materiale di risulta che si trova nel mare per trasformarlo in qualcosa che possa innovare e creare lavoro”. “Siamo noi il cambiamento”, ha spiegato l’economista, sottolineando che a Taranto si lavorerà a quattro mani per “cercare di coniugare le esigenze del mercato con la cittadinanza attiva. La spinta deve venire dal basso: le istituzioni non faranno nulla se non non ci daremo da fare”.