Anno europeo dei giovani: dalla Commissione 60mila pass ferroviari. Iniziativa per conoscere altri coetanei e i Paesi Ue

“Sono molto lieta di aprire questo nuovo ciclo di DiscoverEu e dare a 60mila giovani la possibilità di scoprire la ricchezza del nostro continente. Sulla scorta della designazione del 2022 quale Anno europeo dei giovani da parte della Commissione, DiscoverEu è tornato più nutrito che mai e, a partire da marzo 2022, offrirà ai giovani nuove opportunità di viaggiare in treno, ampliare i propri orizzonti, sviluppare il proprio apprendimento, arricchire le proprie esperienze e incontrare altri giovani europei durante il tragitto”. Lo afferma Mariya Gabriel, commissario Ue ai giovani e istruzione, nel giorno in cui la Commissione lancia l’iniziativa dei pass ferroviari per i giovani. I candidati prescelti possono viaggiare da soli o in gruppi formati al massimo da cinque persone (tutte rientranti nella fascia di età ammissibile). “Per incoraggiare i viaggi sostenibili e contribuire in tal modo al Green Deal europeo, i partecipanti a DiscoverEu viaggeranno prevalentemente in treno. Tuttavia potranno anche utilizzare altri mezzi di trasporto come l’autobus o il traghetto o, in casi eccezionali, l’aereo così da rendere possibile una partecipazione da ogni angolo dell’Ue”. In tal modo potranno partecipare all’iniziativa anche i giovani che vivono in regioni remote o insulari. Ad ogni Stato membro è attribuita una quota di pass, in base al rapporto tra la sua popolazione e la popolazione totale dell’Unione europea.

“I giovani con esigenze particolari sono vivamente incoraggiati a partecipare a DiscoverEu. La Commissione – si legge in una nota – offrirà loro informazioni e consigli e coprirà le spese necessarie per l’assistenza speciale (accompagnatore, cane da assistenza, ecc.)”.