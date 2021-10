Assalto alla Cgil: mons. Santoro, “va superata la mentalità del rancore, della distruzione, che fa riferimento ad una mentalità fascista”

“Va superata la mentalità del rancore, la mentalità della distruzione: è la mentalità che fa riferimento ad una mentalità fascista”. Lo ha detto mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani, rispondendo ad una domanda sull’assalto alla Cgil, a margine della presentazione della 49ª edizione della Settimana sociale , che si svolgerà a Taranto dal 21 al 24 ottobre. Il vescovo, in particolare, ha espresso “vicinanza e solidarietà” alla Cgil, ricordando incontri avuti nel corso di tempo “con Landini, con Gesmundo in Puglia”. “In questo momento – l’esortazione di mons. Santoro – quella che va superata è la mentalità del rancore, la mentalità della distruzione: è la mentalità che fa riferimento ad una mentalità fascista. Va superata una mentalità, e una prassi, violenta, distruttiva di tutto ciò che è contrario alla vita democratica. Serve un cambiamento di mentalità, altrimenti non se ne verrà mai fuori”.