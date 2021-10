Sinodo: mons. Cabrejos (presidente Celam) al Sir, “dall’America Latina appoggio all’opera del Papa anche attraverso il cammino verso l’Assemblea ecclesiale continentale”

(foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il Consiglio episcopale latinoamericano si unisce alla grande speranza sul Sinodo e la sinodalità, assumendo i quattro sogni delineati da Papa Francesco nell’esortazione Querida Amazonia, sociale, culturale, ecologico ed ecclesiale”. È quanto afferma da Roma, in un colloquio con il Sir, il presidente del Celam, l’organismo che raggruppa gli episcopati del Continente latinoamericano, mons. Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujillo (Perù). Nell’ambito di questo cammino, prosegue l’arcivescovo, “vedo due grandi direttrici: da un lato, quella dell’essere Chiesa sinodale in uscita, una Chiesa dell’incontro; dall’altro, una Chiesa che accompagna lo sviluppo umano integrale”. In questo momento, “desidero manifestare con forza e pubblicamente l’appoggio del Celam all’opera del Papa, augurando grandi frutti pastorali all’assemblea sinodale”.

Un appoggio che diventa concreto, nel momento in cui il Celam si appresta a vivere la sua prima Assemblea ecclesiale continentale, proprio a partire da un grande cammino sinodale e d’ascolto. “Ci potremmo chiedere: cosa può offrire il Celam al Sinodo che prende avvio? La risposta è che per noi il cammino è già iniziato e siamo dunque in questa prospettiva. Ci potremmo, poi, chiedere: cosa spera il Celam da questo Sinodo? Che esso sia frutto del cammino secondo lo Spirito”.