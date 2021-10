Coronavirus Covid-19: Misericordie Toscana e Caritas Firenze, ricevuti 22mila flaconcini di gel igienizzante da Unicoop

Ventiduemila flaconcini di gel igienizzante, per un totale di oltre 5.500 litri, sufficienti per igienizzare le mani e, dunque, proteggere dal Covid oltre un milione di persone. Li ha donati Unicoop Firenze alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e alla Caritas diocesana di Firenze, che nei prossimi giorni li distribuiranno nelle loro sedi, mentre una parte della donazione sarà devoluta alla diocesi di Firenze.

In tutto si tratta di 14 pancali di flaconcini da 250 ml. ciascuno, che saranno smistati in tutti i presidi di Caritas Firenze e nelle oltre 400 sedi delle Misericordie presenti in ogni angolo della Toscana.

“Ringraziamo Unicoop Firenze – dicono Alberto Corsinovi, presidente della Federazione toscana delle Misericordie, e Riccardo Bonechi, direttore della Caritas diocesana di Firenze – per questa donazione. Durante l’emergenza pandemica l’ottimo rapporto con Unicoop Firenze si è ulteriormente consolidato e ci ha consentito di dare vita a una sinergia importante per aiutare le nostre comunità; e continuare a fare quel che portiamo avanti da sempre: metterci al servizio di chi ha bisogno”.