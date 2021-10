Scuola: Fidae, mercoledì riparte il ciclo di webinar formativi. Kaladich, “aggiornamento continuo e strumenti per le nuove sfide”

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, riparte il nuovo ciclo di webinar formativi promossi dalla Fidae. “La formazione di qualità è stato sicuramente un aspetto positivi di questa pandemia – afferma la presidente nazionale Virginia Kaladich – e noi, visto anche il successo delle edizioni passate, vogliamo continuare con i nostri mercoledì della Fidae, aperti a tutti i docenti di ogni scuola di ordine e grado, per offrire un aggiornamento continuo in grado di fornire strumenti concreti a chi si trova ad affrontare sfide nuove e spesso sconosciute nella trasmissione del sapere ai nostri ragazzi”.

Il 13 ottobre alle ore 18 si terrà il primo appuntamento con la presentazione del nuovo programma di incontri e di dibattiti #vogliamofarescuola3 con gli interventi della presidente Kaladich, di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio per l’educazione, la scuola e l’università della Cei, e dei consiglieri nazionali Fidae, don Andrea Andretto e suor Paola Murru. Le istruzioni per partecipare al webinar e il calendario con tutti gli appuntamenti si possono consultare sul sito Fidae.