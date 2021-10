Papa Francesco: nomina mons. Diego Giovanni Ravelli maestro delle cerimonie liturgiche pontificie

Il Papa ha nominato maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e responsabile della Cappella musicale pontificia mons. Diego Giovanni Ravelli, finora capo ufficio nell’Elemosineria apostolica e cerimoniere pontificio. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede.

Mons. Ravelli è nato il 1° novembre 1965 a Lazzate. Ordinato presbitero per l’Associazione clericale pubblica sacerdoti di Gesù Crocifisso nel 1991, incardinandosi poi nella diocesi di Velletri-Segni. Ha conseguito nel 2000 un diploma in Metodologia pedagogica presso la Facoltà di Scienze dell’educazione della Pontificia Università Salesiana a Roma, e nel 2010 il dottorato in Sacra liturgia presso l’Istituto liturgico del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo in Urbe. Dal 2013 finora è stato capo ufficio nell’Elemosineria apostolica, dove era già officiale dal 1998. Dopo aver collaborato con l’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice in qualità di aiutante cerimoniere, nel 2006 è stato nominato cerimoniere pontificio.