Formazione: Università europea di Roma, Radio Onda Uer diventa internazionale con trasmissioni in varie lingue

L’Università europea di Roma (Uer) appartiene ad un network internazionale che si dedica alla formazione. I corsi di laurea sono pensati per una dimensione globale con esami in lingua inglese, Erasmus, placement e scambi culturali. “Anche Radio Onda Uer, la web radio nata nell’ambito della Formazione integrale, vuole rivolgersi ad un pubblico internazionale”, si legge in una nota. In questi giorni sono iniziate le sue trasmissioni in varie lingue, con un messaggio del rettore, padre Pedro Barrajón, dedicato agli studenti di altri Paesi del mondo. “Siamo molto grati al rettore per il dono di questi messaggi inaugurali, che aprono un nuovo percorso per la nostra giovane web radio – spiega padre Gonzalo Monzón, direttore dell’Ufficio Formazione integrale dell’Università europea di Roma -. Il rettore ha rivolto bellissime parole di saluto e di incoraggiamento ai giovani, ricordando l’importanza del dialogo, dell’ascolto e dell’accoglienza nel percorso universitario. La nostra ispirazione, infatti, è la cultura dell’incontro, che Papa Francesco ci invita a seguire nella vita quotidiana”.