Diocesi: Padova, domani un incontro organizzato con Fondazione Lanza e Asvis su “Coltivare un pianeta sostenibile”

All’interno del Festival dello sviluppo sostenibile 2021, organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), si colloca l’appuntamento organizzato da Fondazione Lanza, centro studi in etica applicata, Ufficio di pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova e Fisp-Scuola di formazione all’impegno sociale e politico, domani, martedì 12 ottobre.

L’appuntamento è dalle 18.30 alle 20.30, nell’auditorium dell’Istituto Barbarigo di Padova, e ha come titolo “Coltivare un pianeta sostenibile”.

Dopo l’introduzione di Giorgio Santini, presidente di Asvess, associazione veneta per lo sviluppo sostenibile, ci saranno i contributi di Simone Morandini della Fondazione Lanza (“Cambiare rotta: tra Laudato si’ e Fratelli tutti”), Laura Nota, coordinatrice del gruppo di lavoro Inclusione e giustizia sociale della rete delle università per lo sviluppo sostenibile (“Come orientarsi nella transizione: il ruolo dell’educazione a uno sviluppo sostenibile”); Pierluigi Stefanini, copresidente e portavoce Asvis (“Per un’Italia sostenibile: il ruolo dei territori”); suor Francesca Fiorese, direttrice Pastorale sociale della diocesi di Padova.

Concluderà l’incontro l’intervento del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla.

Coordinano Matteo Mascia (Fondazione Lanza e Asvess) e Luigi Gui (direttore della Fisp-Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della diocesi di Padova).

Al termine ci sarà anche la consegna degli attestati ai corsisti della Fisp che hanno concluso il percorso di formazione.

Per partecipare è necessario essere muniti di green pass, mascherina e l’iscrizione attraverso il form disponibile all’indirizzo: https://pastoralesociale.diocesipadova.it/2021/10/11/coltivare-un-pianeta-sostenibile/.