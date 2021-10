Ecumenismo: Firenze, oggi giornata di studio per docenti tra esperienze, riflessioni e proposte

“Favorire una sempre migliore conoscenza dell’ecumenismo!”. Con questo scopo è stata istituita l’Associazione italiana docenti di ecumenismo che oggi a Firenze, presso l’Istituto avventista di cultura biblica Villa Aurora, promuove una Giornata di studio dal titolo “Dimensione ecumenica della formazione. Esperienze, riflessioni e proposte per l’insegnamento dell’ecumenismo”. Pensati in due sessioni, al mattino i lavori verteranno su “Insegnare ecumenismo alla luce della pandemia” e nel pomeriggio la sessione sarà dedicata a “Oggi e domani della formazione ecumenica”. Nella prima sessione il pastore Mario Affuso rifletterà su “La Parola di Dio, fonte di unità”; p. Hyacinthe Destivelle, del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, tratterà de “La formazione ecumenica per la Chiesa” e Dora Bognandi presenterà alcune “Esperienze di formazione ecumenica”. Nella sessione pomeridiana al diacono Enzo Petrolino è stato affidato uno spazio dedicato alle “Novità ecumeniche in libreria”. Prima della conclusione dei lavori, Riccardo Burigana interverrà su “L’insegnamento dell’ecumenismo in Italia” e Natalino Valentini presenterà la proposta dell’Aidecu per “Un corso biennale di ecumenismo per l’Italia”. L’associazione, istituita con lo scopo di favorire una sempre migliore conoscenza dell’ecumenismo, si occupa di promuovere attività di studio e di ricerca; congressi, convegni e corsi di aggiornamento; la realizzazione di incontri periodici che possono avere carattere regionale, nazionale e internazionale; la promozione di lavori interdisciplinari con altre associazioni culturali e scientifiche; la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative.