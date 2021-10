Migranti: Roma, il 13 ottobre alla Camera presentazione del volume sulle “Storie di un fenomeno”

Verrà presentato nel pomeriggio di mercoledì 13 ottobre nella sala stampa di palazzo Montecitorio il libro “Migranti: storie di un fenomeno”, curato da Agc Communication. A partire dalle 14, interverranno Alessandra Ermelino, parlamentare del gruppo Misto e membro della Commissione Esteri della Camera dei deputati, Graziella Giangiulio, condirettore di Agc Communication e docente di tecniche di analisi osint, ed Eric Molle, responsabile Africa e senior analyst di Agc Communication.

Il libro, spiega l’editore, offe “un nuovo punto di vista che è emerso dalle diverse voci interpellate dagli autori: Antonio Albanese, Sarah Dongiovanni, Graziella Giangiulio, Renato Loiero, Eric Molle, Ilaria Serpillo. Ad essere ascoltati i protagonisti del viaggio, i migranti e ancora chi si occupa del contrasto al traffico di esseri umani: Guardia di Finanza e Magistratura e ancora voce data a chi si occupa dell’accoglienza i Cas e gli Sprar, le amministrazioni locali, infine non poteva mancare uno sguardo attento alla spesa in materia e alle normative internazionali che regolamentano il fenomeno”.

“Sulla base dei contenuti del libro e alla luce di quanto sta accadendo in Afghanistan a seguito del ritiro delle forze internazionali, seguirà un dibattito arricchito dai contributi dei coautori del volume presenti”, spiegano dall’ufficio stampa dell’on. Ermelino che ha promosso l’evento.