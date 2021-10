Sinodo: le celebrazioni di apertura in Russia, Paesi scandinavi e baltici, Lussemburgo e Olanda

Le diocesi nel mondo e in Europa nella fattispecie, si preparano a celebrare l’apertura del sinodo a livello locale. Sui siti web compaiono inviti e dettagli per queste funzioni inaugurali. A Mosca, per esempio, nella cattedrale ci sarà domenica 17 ottobre la messa di apertura del Sinodo presieduta dall’arcivescovo Paolo Pezzi, seguito da un “incontro sulla sinodalità”, a cui “tutti i cattolici” sono invitati. Il suo ausiliare Nikolay Dubnin presiederà una messa simile a San Pietroburgo. In questi giorni si riuniscono i vescovi della Russia e definiranno un modo comune per portare avanti il sinodo nelle diocesi.

A Copenaghen mons. Cozon aprirà il Sinodo nella messa delle 10 nella St. Ansgars Domkirke. Mancano ancora notizie ufficiali per gli altri Paesi nordici. Si sa però che in Finlandia a coordinare il cammino saranno l’amministratore diocesano, padre Marco Pasinato e il responsabile per la comunicazione Marko Tervaportti. La diocesi olandese di Breda invece ha due laici a coordinare le iniziative sinodali, Jaap Klok e Marita Fennema: sulla pagina dedicata al sinodo, nel sito della diocesi, i due coordinatori si sono presentati con un video, in cui raccontano quale sarà il loro lavoro nei prossimi mesi. La diocesi promette anche una newsletter regolare con notizie attorno al sinodo, che verrà ufficialmente aperto dal vescovo Jan Liese il 17 nella basilica di Sant’Agata e Santa Barbara a Oudenbosch. Ad Amsterdam il sinodo si aprirà nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, con la celebrazione di un “festoso vespro cantato” nella basilica di San Nicola ad Amsterdam, a cui sono particolarmente invitati “i canonici del capitolo della cattedrale, sacerdoti, diaconi, operatori pastorali e catechisti; sono benvenuti anche i fedeli”. Dopo la celebrazione ci sarà un incontro informativo per chi si occupa di pastorale.

In Lussemburgo, la fase diocesana del sinodo si aprirà con una messa domenica 17 ottobre alle 16 nella cattedrale, presieduta dal cardinale Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo. Sarà l’occasione per festeggiare anche i 400 anni della consacrazione dell’antica chiesa dei Gesuiti, divenuta poi cattedrale. L’arcidiocesi di Riga ha già avviato da un paio di settimane una serie di iniziative animate dal referente, don Pauls Klavin: ha incontrato i movimenti e le associazioni laicali, e ogni martedì tiene un programma su Radio Marija Latvija, la “Catechesi del sacerdote”, in cui parla del tema della sinodalità. Sul sito dell’arcidiocesi sono state pubblicate le “Norme generali. Documento di preparazione della strada sinodale” e le “Linee guida e regolamento per l’esperienza sinodale dell’arcidiocesi”. L’istituto superiore di Scienze Religiose di Riga invece a partire dal 23 ottobre e fino a marzo propone un ciclo di tre webinar dedicati a “La Chiesa come popolo di Dio in cammino”.