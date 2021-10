Anno europeo dei giovani: dalla Commissione 60mila pass ferroviari. Schinas, “in cantiere altre iniziative”

Mediante il programma DiscoverEu la Commissione europea fornirà pass ferroviari gratuiti a 60mila europei di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Sarà possibile presentare domanda dalle 12 di domani, 12 ottobre, alle 12 del 26 ottobre, per poter viaggiare nel 2022, che sarà proclamato Anno europeo dei giovani. Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione, afferma: “Negli ultimi 18 mesi, in un autentico spirito di solidarietà, i giovani europei hanno sacrificato momenti preziosi e cruciali della loro gioventù. Mi fa piacere che la Commissione promuova oggi, con i 60mila pass ferroviari da essa messi a disposizione, un boom della mobilità in Europa. Questo boom della mobilità e delle opportunità in Europa riceverà un ulteriore impulso grazie a Erasmus+ e a molte altre iniziative previste per l’Anno europeo dei giovani, nel 2022”. Questo ciclo di candidature è aperto ai giovani europei nati tra il 1° luglio 2001 e il 31 dicembre 2003: eccezionalmente, a seguito del rinvio delle precedenti edizioni a causa della pandemia di Covid-19, potranno fare domanda anche i giovani di 19 e 20 anni. I candidati selezionati potranno viaggiare tra marzo 2022 e febbraio 2023 per un periodo massimo di 30 giorni. Poiché l’andamento della pandemia è ancora incerto, a tutti i viaggiatori saranno offerte prenotazioni flessibili attraverso un nuovo pass mobile. La data di partenza può essere modificata fino al momento della partenza. I pass di viaggio mobili hanno una validità di un anno. La Commissione consiglia a tutti i viaggiatori di verificare le eventuali restrizioni di viaggio su ReopenEu.