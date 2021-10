Sinodo: card. Nichols (vescovi inglesi) scrive ai fedeli, “Papa Francesco ci chiede di rafforzarci nella fede e di condividere gioie e delusioni”

Un grazie speciale “a tutti coloro che hanno lavorato per mantenere le nostre chiese aperte durante questi ultimi difficili diciotto mesi”. Comincia così la lettera che il primate cattolico di Inghilterra e Galles, il card. Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster, ha scritto ai fedeli della sua arcidiocesi e che è stata letta domenica 10 ottobre in tutte le chiese. Nel messaggio l’arcivescovo spiega ai fedeli le varie fasi del Sinodo dei vescovi che culminerà in Vaticano nell’ottobre 2023. “Papa Francesco ci chiede di rafforzarci nella fede e di condividere gioie e delusioni”, scrive il cardinale. “Spera che questo ci aiuterà a discernere la presenza di Dio. C’è un aspetto mondiale di questo processo ma Papa Francesco ci chiede di cominciare nelle nostre situazioni, con le nostre esperienze, soprattutto quelle di questo ultimo anno e mezzo, che hanno messo in evidenza punti di forza e punti di debolezza nella vita della Chiesa”. L’arcivescovo di Westminster ha chiesto ai suoi fedeli di “parlare” ma, soprattutto, di “ascoltare”. “Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane invieremo inviti a parrocchie e scuole. Condivideremo esperienze e cercheremo di capire che cosa dobbiamo fare, guidati dalla preghiera e dallo Spirito Santo”. Conclude l’arcivescovo di Westminster: “Si tratta dell’opportunità di dimostrare quanto a cuore abbiamo la famiglia della Chiesa. Un’iniziativa che riflette l’apertura di carattere del Santo Padre, la sua compassione e il suo desiderio di rinnovamento”.