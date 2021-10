Cammino sinodale: Cerignola-Satriano, domenica 17 il vescovo Renna presiede la messa di apertura nella cattedrale di San Pietro Apostolo

Appuntamento nella basilica-cattedrale di San Pietro Apostolo a Cerignola, domenica 17 ottobre, alle ore 19, per la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. Luigi Renna, per l’inizio del cammino sinodale della Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano in comunione con le Chiese che sono in Italia.

“Con le altre Chiese che sono in Italia facciamo nostro questo appello alla sinodalità; io stesso l’ho accolto all’Assemblea Cei nel maggio scorso, come un impegno per la nostra diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, con queste parole: ‘I vescovi italiani danno avvio, con questa assemblea, al cammino sinodale secondo quanto indicato da Papa Francesco’”, scrive il presule sua più recente lettera pastorale intitolata “La Pentecoste continua… Rinnovarci nel cammino sinodale e nell’annuncio del Vangelo”. Nella stessa lettera mons. Renna ricorda: “Ero a Roma, il 30 gennaio scorso, nella Sala Clementina, con gli altri vescovi della Commissione della Cei per l’annuncio e la catechesi, quando le parole di Papa Francesco giunsero a me e a tutti noi come una luce nel buio di quei giorni in cui si continuava a soffrire e a morire: ‘Dopo cinque anni, la Chiesa italiana deve tornare al Convegno di Firenze, e deve incominciare un processo di Sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo processo sarà una catechesi. Nel Convegno di Firenze c’è proprio l’intuizione della strada da fare in questo Sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento. E incominciare a camminare’”.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta sui canali video di TeleDehon (Puglia e Basilicata canale 18 e in hd sul 518; Calabria canale 272 e 690; Campania canale 628).