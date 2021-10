Cammino sinodale: Patti, domani l’assemblea diocesana nel santuario di Tindari

Il vescovo di Patti, mons. Guglielmo Giombanco, ha convocato nella basilica santuario di Tindari, domani, martedì 12 ottobre, con inizio alle 16.30, l’assemblea ecclesiale diocesana.

Anche quest’anno, l’assemblea sarà soggetta alle prescrizioni di sicurezza stabilite per il contenimento della diffusione del coronavirus. Pertanto potrà partecipare solo un numero ridotto di fedeli laici scelti secondo criteri di rappresentanza ecclesiale: i membri del Consiglio pastorale diocesano, i membri della Consulta delle aggregazioni laicali, le religiose, i rappresentanti delle 84 comunità parrocchiali della diocesi, con un massimo di tre fedeli.

Il programma dell’assemblea prevede una conferenza sul tema: “Annunciare il Vangelo con stile sinodale”. A tenerla è stata invitata Ina Siviglia, docente di Antropologia teologica nella Facoltà Teologica di Sicilia. Seguirà la celebrazione della Liturgia della Parola presieduta da mons. Guglielmo Giombanco, nel corso della quale il vescovo presenterà e consegnerà la nuova lettera pastorale “Annunciare il Vangelo con il cuore che arde” per l’inizio del cammino sinodale 2021-2022.

Per consentire la partecipazione degli operatori pastorali che non potranno essere presenti nel santuario di Tindari, l’Ufficio comunicazioni sociali trasmetterà in “diretta streaming” i due momenti dell’assemblea attraverso i canali social della diocesi.