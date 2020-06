Terrasanta.net: in ottobre la VI edizione delle Giornate di archeologia e l’iniziativa per i volontari

La VI edizione delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente 2020 si svolgeranno dal 22 al 24 ottobre di quest’anno. I temi delle sessioni saranno: i prossimi studi e restauri del Santo Sepolcro di Gerusalemme; la fortuna del Santo Sepolcro nel mondo, a partire dal Medioevo, nel campo dell’architettura e della liturgia; approfondimenti storici e geopolitici sulle minoranze nel Medio Oriente; nuovi cammini di pellegrinaggio. “Il nostro auspicio – si legge in una nota di Terrsanta.net, promotrice dell’evento – è che le nuove normative ci consentiranno di promuovere le Giornate in sicurezza e nelle consuete modalità, tuttavia, qualora non fosse ancora possibile, ci stiamo dotando delle tecnologie necessarie per trasmettere le conferenze sui nostri canali multimediali”. Terrasanta.net comunica, inoltre, che il 31 ottobre si terrà, a Roma, la XIII Giornata dei volontari della Terra Santa, “tradizionale appuntamento dedicato a tutti gli amici della Terra Santa. Un’occasione di incontro, l’opportunità per condividere le esperienze, ascoltare le testimonianze e far sentire la propria vicinanza alle comunità che vivono nella Terra di Gesù”. Nel caso le normative anti Covid-19 non consentiranno ancora lo svolgimento di eventi in presenza, gli eventi saranno trasmessi sui canali multimediali.