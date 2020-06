Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, mons. Gazzotti festeggia 60 anni di sacerdozio

Celebra 60 anni di sacerdozio mons. Gianfranco Gazzotti, consacrato sacerdote nella cattedrale di Reggio Emilia dal vescovo Beniamino Socche assieme a otto confratelli, il 29 giugno 1960. Nato a Toano (Reggio Emilia), il 10 dicembre 1934, dopo l’ordinazione presbiterale è stato per un biennio curato a Montecchio e poi per altri due anni vice direttore del Pio Istituto Artigianelli. Nel 1968 cominciò il suo lungo ministero nel Seminario urbano di Reggio Emilia, prima come vice rettore fino al 1974, poi per un decennio come rettore e, infine, dal 1984 al 1990 come economo. Nel 1984 mons. Gazzotti venne nominato parroco della cattedrale reggiana e priore del capitolo, incarico mantenuto sino al 2012; nel 2007 fu parroco di San Prospero, di cui diverrà poi amministratore parrocchiale e infine rettore della basilica. Dal 1986 al 1992 è stato direttore della Caritas diocesana di Reggio Emilia-Guastalla. Dal 1997 è priore della delegazione di Reggio Emilia dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

In questo sessant’anni di sacerdozio mons. Gazzotti si è impegnato nell’organizzazione dei pellegrinaggi in Terra Santa e in altri luoghi della cristianità: Grecia, Turchia, Russia, Polonia, Armenia; nonché ai santuari mariani di Lourdes e Fatima. Proprio per questo suo servizio, il 1° dicembre 2014, in occasione del tradizionale incontro natalizio degli Amici di Terra Santa, il francescano padre Ibrahim Faltas, già parroco a Betlemme, aveva appuntato a mons. Gazzotti la “Croce d’oro del pellegrino” attribuitagli dalla Custodia di Terra Santa.