Commissione Ue: campagna social per promuovere la riscoperta di tesori europei, naturali e culturali

Il turismo culturale sostenibile è al centro di una campagna sui social media lanciata oggi dalla Commissione europea per promuovere la riscoperta di tesori europei, naturali e culturali. Duramente colpito dalla crisi Covid-19 è stato il settore turistico dell’Ue e in particolare quello culturale che rappresenta circa il 40% del turismo nell’Ue. “Stare più vicini a casa per le nostre vacanze, non significa che non possiamo divertirci” ha commentato Mariya Gabriel, commissario per l’innovazione, la ricerca, la cultura. “In Europa, abbiamo un patrimonio di siti naturali e culturali da visitare, tutti a portata di mano, pronti per essere scoperti”. La campagna “La cultura europea, vicino a te” aiuterà gli europei “a scoprire la bellezza e la ricchezza dei luoghi vicini le loro case, in modo sicuro e sostenibile”, sempre Gabriel. Questa campagna fa riferimento anche a uno strumento interattivo in 24 lingue reopen.europa.eu messo a disposizione dalla Commissione per chi deve muoversi in Europa, con le informazioni necessarie per pianificare con serenità viaggi e vacanze. Sempre per il turismo, la Commissione ha predisposto un “piano di risanamento del settore turistico”, presentato il 13 maggio.