Informazione: documento interdicasteriale, “sviluppare nei giornalisti una cultura della verità”

“Promuovere siti web” per la diffusione dell’enciclica, per condividere esperienze formative e buone. È una delle proposte riservate al mondo della comunicazione, a cinque anni dalla pubblicazione della Laudato si’, nel documento interdicasteriale della Santa Sede ad esso dedicato, presentato oggi in sala stampa vaticana. Oltre a “rafforzare la pastorale e la formazione dei professionisti tramite associazioni, incontri formali, seminari e conferenze”, nel testo si raccomanda di “istituire corsi di formazione per giornalisti su ecologia integrale e cittadinanza globale, data la complessità e l’interdisciplinarietà del tema”, incoraggiando e valorizzando “il contributo dato da strutture di servizio ecclesiale finalizzate alla formazione dei giornalisti sui temi ambientali”. “Invitare i giornalisti e i media ambientali a dare un’informazione chiara, completa e corretta sull’enciclica”, tramite workshop, seminari e conferenze, l’altro suggerimento del documento. Sul piano deontologico, l’indicazione è quella di “sviluppare nei giornalisti una cultura della verità in modo da contrastare la diffusione di notizie fuorvianti create ad arte per negare l’esistenza di una crisi ambientale” e a “preoccuparsi di dare voce a chi non ne ha, incoraggiando e agevolando la raccolta di testimonianze di chi soffre o può raccontare abusi, inquinamenti, episodi di diritti umani conculcati e la loro diffusione”.