Ambiente: mons. Zani, “educare alla cittadinanza ecologica”

“Stimolare educatori, docenti, studenti, ricercatori, giovani e adulti a far maturare, attraverso l’educazione alla cittadinanza ecologica, la responsabilità verso la natura e l’ambiente per consegnare alle future generazioni un mondo e una umanità migliore”. Questo, ha evidenziato mons. Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica, l’obiettivo dei capitoli centrali del documento interdicasteriale “In cammino verso la casa comune”, presentato oggi in Sala stampa vaticana. Nella pubblicazione sono inserite cinque schede di lavoro con vari suggerimenti didattici e operativi destinati alle scuole di ogni ordine e grado, alle università – sono 1.865 le università cattoliche sparse nel mondo – e al mondo della ricerca, della formazione permanente e dell’educazione informale. “Dal punto di vista sociale – ha fatto notare Zani – oggi non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi, per questo, afferma la Laudato si’, ‘c’è bisogno di leadership che indichino strade, cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni future'”. Prossimo appuntamento: il Patto educativo globale, lanciato da Papa Francesco, che si sarebbe dovuto celebrare il 14 maggio, quinto anniversario della Laudato si’, e che avrà una tappa telematica il 15 ottobre prossimo, in vista dell’evento vero e proprio che si terrà in una data successiva.