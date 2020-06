Diocesi: Trapani, dal 23 giugno riaprirà al pubblico l’archivio storico. Precisate le modalità di accesso

L’archivio storico diocesano di Trapani riaprirà al pubblico dal prossimo 23 giugno. Lo annuncia la diocesi che invita a seguire le misure anticontagio da Covid-19. L’archivio sarà aperto al pubblico nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle 9 alle 12. Gli utenti potranno accedere solo se muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti monouso). In sala studio potranno accedere al massimo per ciascuna giornata quattro persone, dietro prenotazione all’indirizzo mail archivio@diocesi.trapani.it entro e non oltre le 12 del venerdì della settimana precedente. Nella mail occorrerà comunicare l’oggetto della ricerca in modo che il personale possa predisporre la necessaria documentazione per la consultazione. Sono esclusi dalla consultazione in presenza i fondi degli archivi storici parrocchiali, le ricerche genealogiche che necessitano della visione di tali fondi saranno condotte esclusivamente per corrispondenza. È consentita la consultazione dei fondi e delle serie già riordinati a partire dagli inventari informatizzati.