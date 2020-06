Informazione religiosa: Premio De Carli, il 13 luglio per il 10° anniversario scomparsa giornalista il suo ricordo su Facebook e Twitter

(Foto: ANSA/SIR)

Quest’anno, inoltre, ricorrendo il decimo anniversario della scomparsa di Giuseppe De Carli, era in programmazione un evento nella sua città di Lodi, promosso con la collaborazione della famiglia e delle diverse istituzioni locali, ovviamente cancellato per l’emergenza coronavirus. L’Associazione intende comunque ricordare questa data e, tenendo conto delle attuali misure di contenimento della pandemia, ha pensato di promuovere una giornata on line di ricordo e di gratitudine per questo indimenticabile collega. Per questo il 13 luglio, attraverso le pagine Facebook e Twitter dell’Associazione, saranno proposte testimonianze di amici e colleghi che condivideranno il ricordo e l’insegnamento di questo maestro del giornalismo.

Attraverso l’hashtag #ricordandoGDC chiunque potrà seguire questa giornata ma anche postare ricordi, foto e video che contribuiscano a mantenere viva la memoria, la professionalità e l’amore per la verità e per la Chiesa di questo collega.

Le iniziative dell’Associazione “Giuseppe De Carli – Per l’informazione religiosa” sono promosse con la collaborazione della Pontificia Università della Santa Croce e della Pontificia Facoltà teologica “San Bonaventura” Seraphicum, con il patrocinio di numerose realtà del mondo dell’informazione e con il sostegno di Bper Banca.