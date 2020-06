Diocesi: Caritas Acireale, dontate 1.600 mascherine alle comunità parrocchiali dall’associazione Amici delle Missioni

L’associazione Amici delle Missioni, guidata dal diacono Sebastiano Genco, ha donato, ieri, alla Caritas di Acireale, 1.600 mascherine che saranno successivamente distribuite alle comunità parrocchiali. Da oltre 20 anni l’associazione opera a favore delle missioni in Africa, e in particolare della Repubblica di Guinea-Bissau, riuscendo a realizzare, con l’aiuto delle comunità parrocchiali, scuole, pozzi, centri di salute, adozioni a distanza e aiuti alla Caritas locale. “Per noi è una gioia donare le mascherine alle comunità parrocchiali – afferma Genco –, che a loro volta in questi anni hanno fatto molto per noi e per l’Africa. Mi piace affermare che questo è uno scambio di fraternità e di solidarietà in questo preciso momento storico, dove in Africa si muore ancora più di fame che di Covid-19”.

Presente anche Rosetta Makyla, che da 16 anni collabora con l’associazione. Una donna che, della solidarietà, si è fatta promotrice della terra d’Africa e della Sicilia. L’associazione, inoltre – ha tenuto a precisare Genco –, “è pronta a donare una somma in denaro nel caso in cui l’emergenza dovesse ancora continuare”. Non sono mancati i ringraziamenti da parte del direttore della Caritas acese, don Orazio Tornabene, che ha dichiarato come “il donare non è fine a se stesso, perché il bene ritorna sempre”. Oltre alla Guinea Bissau, le missioni dell’associazione sono vicine al Ruanda, al Vietnam, al Camerun e alla Repubblica democratica del Congo.