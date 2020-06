Protezione minori: diocesi Trento, nel primo anno di attività raccolte due segnalazioni

Primo anno di attività per il Servizio Tutela minori della diocesi di Trento, istituito ufficialmente il 2 aprile 2019. Il Servizio, coordinato dai due referenti, don Stefano Zeni e don Tiziano Telch, ha messo in campo soprattutto interventi di prevenzione e formazione, con la partecipazione e la consulenza in incontri pubblici e di ambito parrocchiale, l’avvio di sinergie con altre realtà associative (Ama in particolare) e con il Servizio Tutela minori delle diocesi del Triveneto. Due le segnalazioni giunte nei primi dodici mesi di attività, entrambe relative a casi avvenuti in passato: una segnalazione riguardava un’altra diocesi del territorio nazionale, la seconda vedeva coinvolto un sacerdote diocesano defunto. Il Servizio diocesano ha, infatti, dato operatività a un “Centro di ascolto”, curato da Barbara Facinelli, psicologa e psicoterapeuta, destinato in particolare a raccogliere eventuali segnalazioni di situazioni di abuso fisico, sessuale e psichico. Le persone che hanno segnalato un abuso sono state informate circa i loro diritti (servizi gratuiti psicologici sul territorio, possibilità di sporgere denuncia presso gli organi competenti dello Stato italiano) e le varie strade percorribili; con ognuna di loro sono stati concordati e intrapresi i passi successivi, tra cui anche la segnalazione all’ordinario diocesano.

In altri cinque casi il Centro è stato interpellato per ottenere consulenza rispetto alla gestione di dinamiche relazionali all’interno dell’ambiente dell’oratorio o per richiedere informazioni sull’attività del Centro stesso. “Il bilancio del primo anno di attività del Servizio è decisamente positivo – dichiara don Tiziano Telch -. Ci siamo messi a confronto con varie realtà della nostra Provincia interessate al tema e soprattutto abbiamo posto le basi di percorsi di sensibilizzazione e formazione diffusi sul territorio, affinché la prevenzione e la cura del più piccolo diventino sempre più il nostro stile”. Al “Centro di ascolto” del Servizio Tutela minori della diocesi di Trento si possono rivolgere coloro che vogliano segnalare un abuso o un sospetto abuso, o quanti cerchino informazioni o consulenza in relazione a qualsiasi tipo di violenza. Il Servizio Tutela minori si avvale anche di un Tavolo degli esperti, tredici professionisti di ambito psicologico, pedagogico, legale, sanitario e pastorale, che hanno incontrato nel corso dell’anno diverse realtà del territorio trentino che si occupano di minori e tutela all’infanzia per creare rete e collaborazioni.