Commissione Ue: conferenza online sulla lotta alla discriminazione nei confronti delle comunità musulmane

Una conferenza online sulla lotta alla discriminazione nei confronti delle comunità musulmane si tiene oggi, su invito della Commissione europea. A confrontarsi rappresentanti delle autorità nazionali, membri dei gruppi ad alto livello sulla lotta al razzismo, xenofobia e non discriminazione; rappresentanti di organismi per la parità, organizzazioni internazionali e della società civile che lavorano sul campo. “La comunità musulmana in Europa sta affrontando una crescente discriminazione in molti settori della vita a causa della religione, cui si uniscono spesso altri motivi come l’origine etnica o il genere: ciò mette a rischio i loro diritti fondamentali e impedisce la piena realizzazione di un’Unione di uguaglianza”, ha affermato Helena Dalli, commissaria per l’uguaglianza che introduce la conferenza. Dalla commissaria un invito a tutti gli Stati membri, “a fare di più per garantire che le norme esistenti siano pienamente applicate in tutta l’Ue”. Il tema principale della conferenza sono “gli effetti della crisi del coronavirus nella crescita delle disuguaglianze e discriminazioni verso i gruppi più vulnerabili”, compresi i musulmani. Segue uno scambio sulle buone pratiche per identificare vie di cooperazione per prevenire e combattere la discriminazione. La conferenza è stata fortemente voluta e co-organizzata dalla presidenza croata del Consiglio dell’Ue e dalla Rete europea degli organismi per la parità, Equinet.