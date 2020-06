Coronavirus Covid-19: Terni, sacerdoti a confronto sul “cammino della Chiesa diocesana nel tempo della pandemia”

Si svolgerà, dal 22 al 24 giugno, nella parrocchia Immacolata Concezione alla Polymer, a Terni, l’incontro del clero dedicato al tema “Anche il profeta e il sacerdote si aggirano senza comprendere. Il senso di quanto noi e un intero popolo stiamo vivendo. Il cammino della Chiesa diocesana nel tempo della pandemia coronavirus”. Per l’occasione, il vescovo, mons. Giuseppe Piemontese, ha scritto un messaggio ai sacerdoti: “alle prese con le molteplici disposizioni di legge, che disciplinano anche l’organizzazione sociale e quindi anche le nostre parrocchie, (sanificazione, distanze, mascherine, ecc.), sentiamo il bisogno di tornare a percepire il calore delle nostre persone, componenti della famiglia del presbiterio, sentinelle e profeti di un popolo, che ha bisogno di essere compreso, accompagnato ad una normalità, anche se ‘condizionata’”. In programma, oltre alle celebrazioni comunitarie, racconti, analisi, valutazioni, testimonianze dei sacerdoti e dei diaconi di fronte “alla realtà e agli sviluppi della pandemia nella nostra diocesi”, alla presenza del vescovo, che terrà alcuni interventi. Si rifletterà anche, tenendo conto delle limitazioni imposte dai protocolli coronavirus, su “quali obiettivi pastorali proporre per l’immediato futuro (prossimo anno pastorale)” e sulla “ripresa delle attività pastorali”, come Consigli pastorali, catechesi ordinaria, vita dei gruppi, celebrazione dei sacramenti, calendario delle principali iniziative diocesane 2020-21.

“Il Popolo di Dio è in attesa di essere convocato, ascoltato, incoraggiato, orientato, sostenuto e alimentato dalla Parola, dai sacramenti e dall’Eucarestia per vivere nella carità”, conclude il vescovo.