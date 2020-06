Diocesi: mons. Schillaci (Lamezia Terme), “contemplare l’amore di Dio per farlo circolare tra noi”

“Entriamo tutti nell’amore sconfinato di Gesù per imparare sempre di più”. Lo ha scritto in un messaggio per la solennità del Sacro Cuore di Gesù mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme. “Lasciamoci condurre, lasciamoci plasmare! Gesù stesso ci invita ad andare da Lui per imparare da Lui”, ha scritto il presule dalla Sicilia, dove sta vivendo la fase di riabilitazione dopo l’operazione chirurgica dei giorni scorsi.

Rivolgendosi ai sacerdoti, mons. Schillaci li ha esortati: “Non smettiamo di immergerci per contemplare e testimoniare questo mistero insondabile di bontà, di misericordia, di amore. Tutto questo non per trattenerlo, come se fosse un privilegio o un possesso riservato a noi stessi, ma per lasciarlo fluire, per farlo circolare tra noi in una condivisione sempre più umana, fraterna, gratuita”.