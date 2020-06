Diocesi: Cremona, stasera confronto sull’adeguamento liturgico del duomo

“Spazi per celebrare. Adeguamento liturgico della cattedrale”. È questo il titolo dell’appuntamento che nella serata di oggi, giovedì 18 giugno, alle 21, si svolgerà proprio nel duomo di Cremona e che sarà trasmess0 in diretta streaming sui canali web della diocesi. Una iniziativa promossa dall’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici come ulteriore tappa nel processo che porterà a una definitiva sistemazione dell’altare. “In passato – ricorda don Gianluca Gaiardi, incaricato diocesano per i Beni culturali ecclesiastici – in cattedrale c’è stato un adeguamento liturgico temporaneo, con la realizzazione di un altare mobile, installato in maniera provvisoria ormai più di una decina di anni fa nel contesto delle celebrazioni anniversarie”. Proprio per l’esigenza di una realizzazione definitiva, la diocesi di Cremona ha partecipato al bando pubblicato nel 2018 dalla Cei per il cofinanziamento, con fondi derivanti dall’8xmille, di progetti di adeguamento liturgico definitivo delle chiese cattedrali. Delle 14 richieste presentate nel giugno dello scorso anno ne sono state accolte sei e tra queste, appunto, quella riguardante la cattedrale di Cremona.

La vittoria del bando consentirà di accedere a un contributo fino al 75 per cento della spesa massima ammissibile (400mila euro) per un progetto di adeguamento liturgico che riguarderà l’ambone, l’altare e la cattedra del vescovo. Elementi oggi poggiati su supporti provvisori che saranno dunque sostituiti, dentro un progetto complessivo. Il progetto di adeguamento liturgico sarà presentato e condiviso con l’intera diocesi e gli esperti del settore durante la serata di domani, alla presenza del vescovo Antonio Napolioni e del soprintendente Gabriele Barucca. Interverranno don Andrea Foglia, che aiuterà a rileggere la storia della cattedrale e del suo presbiterio, don Daniele Piazzi, che illustrerà le diverse celebrazioni liturgiche in duomo, e don Gianluca Gaiardi, cui spetterà il compito di informare circa il bando e le successive tappe di intervento.