Diocesi: San Marino, oggi il vescovo Turazzi celebra una Messa per i morti durante la pandemia. Il 22 preghiera per i politici

Sarà celebrata oggi, giovedì 18 giugno, alle 18, dal vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, nella basilica del Santo, una messa in suffragio delle persone defunte durante la fase di emergenza sanitaria da Covid-19. L’iniziativa è dei Capitani Reggenti dello Stato di San Marino. “La celebrazione intende rinnovare la vicinanza delle istituzioni e della intera comunità a tutti coloro che hanno vissuto il dolore di non aver potuto dare l’ultimo saluto ai propri cari, un dolore che si aggiunge alla sofferenza del distacco dai propri congiunti”, si legge in una nota della diocesi. La Messa sarà trasmessa in diretta su San Marino Rtv.

Nella diocesi, si celebrerà anche, il 22 giugno, la Giornata dei politici, nella festa del loro santo patrono, Tommaso Moro. Dalle 18.30, nella chiesa dei Santi Pietro, Marino e Leone di Murata, si terrà la Giornata di riflessione e di preghiera con e per i politici. La prima parte della veglia consisterà nella meditazione di alcuni passaggi della riflessione tenuta da Papa Francesco il 27 marzo in piazza San Pietro. Seguirà un’analisi anche dell’enciclica Laudato si’, con particolare riferimento ai temi di un’ecologia integrale e di un’economia sostenibile. L’incontro è stato preparato dalla Commissione diocesana per la Pastorale sociale e del lavoro, che lancia un appello a “farsi speranza in un mondo ferito”.